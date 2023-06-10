Altay'a Cenk ve Kazımcan'dan ilaç

SPOR Toto 1'inci Lig'de 500 milyon TL'nin üzerindeki tarihi borç yükü ve devam eden transfer yasağıyla boğuşan Altay'a altyapısından vitrine çıkarıp Türk futboluna kazandırdığı yıldızları can suyu vermeye devam ediyor

İzmir temsilcisinin altyapısında yetişerek 2020 yazında henüz 19 yaşındayken 1.5 milyon Euro bonservisle Olympique Lyon'a satılan Cenk Özkaçar, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği İspanyol devi Valencia'ya resmen transfer oldu. Valencia, 22 yaşındaki milli stoperin 5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanıp Cenk'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay, Valencia'da geçen sezon 17'si ilk 11'de 21 resmi maçta oynayan Cenk'in transferinden Lyon'a satarken yaptığı sözleşme gereği yüzde alacak. Siyah-beyazlıların kasasına transferden güncel kurla 9 milyon TL tutan 350 bin Euro girecek. İzmir temsilcisinin geçen sezon başında 20 milyon TL'ye Galatasaray'a satarak hayati bir gelir elde ettiği 19 yaşındaki Kazımcan Karataş da ilk 11'in değişilmezi olmayı başardığı takımı Süper Lig'de şampiyon olunca eski kulübüne 2 milyon TL daha bonus kazandırdı. Altay, sezon öncesi kulübü Süper Lig ve Avrupa'da başarıyla temsil eden altyapı patentli yıldızlarından yönetime nefes aldıracak gelirler elde etti.

EREN 1 MİLYON EURO İDDİASI

Altay'dan geçen yıl Kazımcan'ı alan Galatasaray'ın bu sene de başarılı sol bekin siyah-beyazlılarda kaleyi koruyan 22 yaşındaki ağabeyi Eren Karataş'a talip olduğu iddia edilirken, bonservis bedeli olarak 1 milyon Euro rakamı telaffuz ediliyor. Altay, Kazımcan gibi ağabeyi Eren'i de sarı-kırmızılılara satarsa sözleşmesine sonraki transferinden yüzde 10 pay alma ve 1 yıl daha kiralık olarak takımda oynama maddesi de koydurmayı istiyor. Eren bu sezon kaleci Ozan'ın sakatlanması sonrası bulduğu fırsatı değerlendirip son 13 maçta Altay kalesini korumuştu. İzmir temsilcisinde 5 Haziran'daki kongrede güven tazeleyen Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim görev dağılımını yaptı. Ercan Türkoğlu ve Murat Pervane'nin başkan yardımcısı olduğu yönetimde Arzu Külahçıoğlu Altıntoz genel sekreterlik ve basın sözcülüğüne getirildi.