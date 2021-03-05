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Altay'a taraftar desteği

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda lider Giresunspor'un 12 haftalık galibiyet serisine son vererek Süper Lig hedefinde tekrar umutlanan Altay, pazar günü iç sahada oynayacağı kritik Tuzlaspor maçı öncesi 12'nci adamın desteğiyle moral buldu. Siyah-beyazlı taraftarlar pandemi nedeniyle ayrı kaldıklarını takımlarına uzaktan da olsa antrenman öncesi destek vermeyi ihmal etmedi

Altay'a taraftar desteği
05 Mart 2021 Cuma 15:17

Altay sevdalıları, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin dışından yaptıkları tezahüratlar ve yaktıkları meşalelerle oyuncuların motivasyonunu artırdı. Ligde son 2 sezonda gol kralı olarak Altaylıların gönlünde taht kuran Portekizli forvet Marco Paixao, taraftara üçlü çektirdi. Kaptan İbrahim Öztürk de ziyaret nedeniyle 12'nci adama teşekkür etti. Siyah-beyazlılar, hazırladıkları Türkçe ve İngilizce pankartlarla futbolculara, "Ayağa kalk ve savaş" mesajı verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
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