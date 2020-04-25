Altay altyapıya sarılacak

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, dünyada yaklaşık 200 bin can kaybına neden olup, sosyal yaşamı ve ekonomiyi kilitleyen koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıllarda futbol sektöründe de kemerlerin sıkılacağını dile getirdi.

Pandemi sebebiyle ciddi bir gelir kaybına uğradıklarını ifade eden Özgür Ekmekçioğlu, "Gelirlerimiz düştü ancak giderlerimiz halen aynı seviyede duruyor. Gelecek yıllarda futbolda eskisi gibi bol paranın harcanacağı bir dönem olmayacak. Reel bütçeler konuşulacak. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız var. Onlar daha fazla ön plana çıkacak. Birçok oyuncumuza şimdiden Süper Lig'den teklifler gelmeye başladı, bu oyuncuları satabiliriz" dedi.

"Liglerin oynanacağı konusunda hemfikiriz" diyen Başkan Ekmekçioğlu, "Haziran ortasında ligler oynanacak gibi gözüküyor. Öncelikli olarak tabii ki insan sağlığı geliyor. O yüzden maçların seyircili mi seyircisiz mi oynanacağı konuşuluyor. Galiba bu sezon seyircisiz tamamlanacak ama liglerin oynanacağı konusunda inancımız tam. Kalan 6 maçın hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz kesinlikle Süper Lig. Süper Lig'e çıkıp kulübümüzü eski günlere döndürmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan, sözleşmesi sona erecek Portekizli golcü Marco Paixao'yu çok sevdiklerini belirten Ekmekçioğlu, "Bizimle olmak isteyen herkesin de bizde yeri var" yorumunu yaptı.



