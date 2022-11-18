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Altay, Ceyhun için Tahkim'e gidecek

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim geçen haftaki Altınordu derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası alan Ceyhun Gülselam'ın cezasında indirime gidilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvuracak

Altay, Ceyhun için Tahkim'e gidecek
18 Kasım 2022 Cuma 12:09

Siyah-beyazlılar, orta sahada Altınordulu genç futbolcu Abdullah'a yaptığı faul nedeniyle önce sarı, VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gören Ceyhun için savunma hazırlayacak.

Pozisyonun hemen ardından Altınordulu futbolcunun ayağa kalkabildiğini ve itirazda bulunmadığını belirtecek Altaylı kurmaylar, Ceyhun'un amacının rakibini sakatlamaya yönelik olmadığını, sadece kontratağı durdurmaya yönelik bir hamle olduğunu ifade edecek. Bu hafta Gençlerbirliği karşısında görev yapamayacak Ceyhun, cezası 1 maça indirilmezse bir sonraki hafta oynanacak Göztepe derbisinde de forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
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