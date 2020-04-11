Altay'da Abdülhamit iddialı

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'a devre arasında Fatih Karagümrük'ten transfer olan stoper Abdülhamit Yıldız, siyah-beyazlı takımı Süper Lig'e taşıyacaklarına inandığını vurguladı.

Daha önce 2011-12'de Kasımpaşa'da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığını, aynı duyguları Altay'da da hissettiğini ifade eden deneyimli savunmacı, "Tesislerimizde tam bir aile ortamı var. Tüm çalışanlarda çok samimi bir hava var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yolun sonundaki şampiyonluklar işte böyle geliyor" diye konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'a ailesinin yanına döndüğünü belirten Abdülhamit, "Bireysel çalışmalar yapıyorum ama yarın lig başlayacak olsa birçok futbolcu sıkıntıya girer ve 90 dakikayı çıkaramaz. Maçlar tekrar başladığında kim iyi hazırlanmışsa Süper Lig'e o yükselir. Takım olarak tek hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Taraftarımızı da çok özledim. Bornova'da oynadığımız maçlarda bize hep destek oldular. Ben her maçtan önce taraftarımızla maç sonu galibiyeti kutlamayı düşünürüm" dedi.