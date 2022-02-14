İKİ YENİ GEZEGEN KEŞFEDİLDİ
İKİ YENİ GEZEGEN KEŞFEDİLDİ
0
AŞKTA MUTLULUK İÇİN...
AŞKTA MUTLULUK İÇİN...
0
DANSI GÜNDEM OLDU
DANSI GÜNDEM OLDU
0
KÖPEK SALDIRIRSA...
KÖPEK SALDIRIRSA...
0

Altay'da Bamba gözden düştü

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçında Göztepe'yi 2-0 yenip, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak kümede kalma yolunda umutlanan Altay'ın en golcü oyuncusu Daouda Karamoko Bamba yedek kulübesini mesken tuttu

Altay'da Bamba gözden düştü
14 Şubat 2022 Pazartesi 15:13

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 kez rakip fileleri sarsan Fildişi Sahilli forvet Fenerbahçe (D), İttifak Holding Konyaspor, Göztepe (D) ve Çaykur Rizespor'la oynanan son 4 maçta yedek soyundu.

Bu 4 maçın 2'sinde Mısırlı golcü Rayan, son 2 karşılaşmada ise Deniz Kadah ileri uçta görev yaptı. Son golünü 4 Aralık'taki Galatasaray deplasmanında penaltıdan kaydeden Bamba, son 10 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. 26 yaşındaki futbolcu cumartesi günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçında suskunluğunu bozmayı hedefliyor. Altay'da sarı kart cezalısı stoper Murat forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #bamba
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu İzmir'de CHP binasını açtı
Sonraki Haber
Altay'da Bamba gözden düştü
Karşıyaka: 4 - Karabükspor: 0
Karşıyaka: 4 - Karabükspor: 0
0
Göztepe Süper Lig'e döndü
Göztepe Süper Lig'e döndü
0
Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı
Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı
0
Karşıyaka'da yeniler suskun
Karşıyaka'da yeniler suskun
0
Altay derbiyle hayata döndü
Altay derbiyle hayata döndü
0
İzmir derbisinin kazananı Altay oldu
İzmir derbisinin kazananı Altay oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.