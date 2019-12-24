Altay'da Cihan eldivenleri kaptı

TFF 1'inci Lig'de 6 haftalık kazanamama serisinin ardından son 2 maçında Adana Demirspor'u içerde, şampiyonluk yarışındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise deplasmanda yenerek moral bulan Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu eldivenleri kapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Altay'da Cihan eldivenleri kaptı
24 Aralık 2019 Salı 15:09

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen 27 yaşındaki file bekçisi ligde ilk 13 haftada forma yüzü göremedi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yolların ayrılmasının ardından ilk kez Osmanlıspor deplasmanında şans bulan Cihan, maçı tribünden izleyen yeni teknik patron Ali Tandoğan'ın gözünü girdi. Teknik direktör Tandoğan, Adana Demirspor ve Erzurumspor maçlarında Cihan'a eldivenleri teslim etti. Siyah-beyazlı takım Cihan'ın görev aldığı son 3 maçta yalnızca 1 gol yedi.


 


Kaynak: DHA
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