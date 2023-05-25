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Altay'da Ekmekçioğlu iddiası

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kurul öncesi eski Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden başkanlığa aday olma kararı aldığı iddia edildi

Altay'da Ekmekçioğlu iddiası
25 Mayıs 2023 Perşembe 19:51

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kurul öncesi eski Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden başkanlığa aday olma kararı aldığı iddia edildi. Göreve 20 Mayıs 2022'de gelen mevcut Başkan Ayhan Dündar'dan önce 2016-2022 yılları arasında 6 yıl başkanlık yapan ve bu süreçte İzmir temsilcisini 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıyan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı takımın yeniden 1'inci Lig'e düşmesine engel olamamıştı.

Geçen yıl 28 Nisan 2022'de yapılan ve "İbra" tartışmaları nedeniyle üyelerin kavgaya tutuştuğu olaylı olağanüstü genel kurulda ibra edilerek görevi bırakan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün Süper Lig'den 400 milyon TL'ye yakın borç yüküyle düşmesi nedeniyle eleştiri okları ve tepkilerin odak noktası olmuştu. Yeniden aday olma iddiası karşısında sessiz kalan Ekmekçioğlu'nun bu yönde bir adım atmaması durumunda yönetime talip olmaya hazırlanan eski yönetici Umut Köroğlu'nu destekleyeceği bildirildi. Ekmekçioğlu, şirketi Ekmas Sportif vasıtasıyla Altay'dan ayrıldıktan sonra Menemen Futbol Kulübü'nü devralmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Spor Toto 1inci Lig #özgür ekmekçioğlu
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