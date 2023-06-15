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Altay'da Eren Erdoğan'a Hatayspor kancası

Altay'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor talip oldu

Altay'da Eren Erdoğan'a Hatayspor kancası
15 Haziran 2023 Perşembe 13:51

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor talip oldu. Deprem felaketi sonrası ligden çekilen ve yeni sezonda Süper Lig maçlarını Mersin'de oynamaya hazırlanan Hatayspor, siyah-beyazlı takımda görev yapan 22 yaşındaki futbolcuyu resmen istedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de onayıyla harekete geçen Hatayspor yönetimi Eren için Altay'a teklifini iletti. Siyah-beyazlıların sunulan teklifi düşük bularak geri çevirdiği bildirildi. Daha önce ismi Beşiktaş'la anılan Eren'in ciddi bir bonservis ücreti teklif edilmemesi halinde satılmayacağı kaydedildi. Önceki sezon Süpre Lig'de 14 maçta Altay forması giyen Eren Erdoğan, geçen sezon 1'inci Lig'de 29 karşılaşmada 2 gol, 5 asistle oynadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #eren erdoğan #hatayspor
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