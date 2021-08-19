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Altay'da forvette bolluk var

Süper Lig'de transfer döneminde son olarak Mısır'ın Al Ahly takımında golcü Ahmed Yasser Rayan'ı resmen kadrosuna dahil eden Altay'da forvet bolluğu yaşanıyor

Altay'da forvette bolluk var
19 Ağustos 2021 Perşembe 13:30

Yukatel Kayserispor'u evinde 3-0 yenerek 18 yıl sonra döndüğü lige müthiş bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda Rayan'ın gelmesiyle golcülerin sayısı 5'e yükseldi. Geçen sezon Altay'da görev yapan Marco Paixao, Deniz Kadah ve Kazımcan Karataş bu yıl da kadroda yer alırken, Daouda Bamba ve Ahmed Yasser Rayan forma rekabetine dahil oldu.

Bamba ilk maçında Kayserispor ağlarını iki kez sarsarken, gösterdiği performansla tam not aldı. Norveç'in Brann ekibinden transfer edilen Fildişi Sahilli golcü şimdiden camianın göz bebeği haline geldi. Paixao ise Altay'ın efsaneleri arasına adını yazdırdı. TFF 1'inci Lig'de son 3 sezonun gol kralı olarak tarihe geçen 37 yaşındaki Portekizli, Süper Lig kadrosunda tutuldu. Kayserispor karşılaşmasında yedek bekleyen Paixao, siyah-beyazlılarda toplam 76 gole imza attı. Altay Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
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