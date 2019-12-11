Altay'da Gençer şoku

TFF 1'inci Lig'de 6 haftadır galibiyet alamayan Altay'da stoper Gençer'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması moralleri bozdu.

Altay'da Gençer şoku
11 Aralık 2019 Çarşamba 11:25

Geçen hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la iç sahada oynanan maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Gençer'in sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Tecrübeli savunmacının önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı belirtildi. Gençer'in sakatlığı nedeniyle sıkıntıya giren Altay'da yönetim devre arasında stoper takviyesi yapacak. Geçen sezondan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Gençer, ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu. İzmir ekibinde tedavileri süren Kappel ve Tavares'in cuma günü İzmir'de oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.


Kaynak: DHA
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