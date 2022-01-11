Altay'da golcüler sustu

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını kaybedip, 13 haftadır galip elemeyerek düşme hattına giren Altay'da forvet oyuncuları son 4 maçta yokları oynadı

Siyah-beyazlı takımın hücumda görev alan Bamba, Rayan, Paixao, Rodriguez, Pinares ve Kappel gibi gol silahları bu periyotta sessiz kaldı. Son 4 müsabakada sadece 2 kez rakip fileleri sarsabilen Altay'da bu golleri sağ bek Cebrail iç sahadaki Trabzonspor maçında ve ön libero Poko ise deplasmandaki Giresunspor randevusunda kaydetti. İzmir temsilcisi, Kasımpaşa (D) ve Yukatel Kayserispor'la (D) oynadığı son 2 karşılaşmada ise gol atamadı.

DENİZLİ VE ÖZGENER'LE DEV ZİRVE

Altay'da Kayserispor deplasmanı dönüşü siyah-beyazlı bir grup taraftarın gece havalivanında karşılayıp destek verdiği teknik direktör Mustafa Denizli'nin dün başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya geldiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu ve kulübün eski başkanlarından, camianın önemli ismi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de bu görüşmede yer aldığı ileri sürüldü. Toplantının içeriğiyle ilgili bir açıklama yapılmazken, siyah-beyazlı takım 1 günlük iznin ardından Mustafa Denizli nezaretinde iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.