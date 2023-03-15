Altay'da kaleci Eren güven verdi

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın son 2 haftada kalesini koruyan Eren Karataş, sergilediği performansla güven verdi.

Altay'da kaleci Eren güven verdi
15 Mart 2023 Çarşamba 12:41

Özellikle siyah-beyazlı ekibin son olarak deplasmanda 1-0 kazandığı Eyüpspor maçında yaptığı kurtarışlarla alkış toplayan genç file bekçisi, kaleci Ozan'ın sakat olduğu dönemde bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi.

İzmir ekibinde bu haftaki Çaykur Rizespor deplasmanında da kaleyi Eren'in koruması bekleniyor. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın ağabeyi olan Eren, kardeşi gibi altyapısından yetiştiği Altay'da parlayıp Süper Lig'de forma giymeyi hedefliyor. Altay'da tedavisi süren kaleci Ozan dışında eksik yok.

Önceki Haber
Şanlıurfa'da sel felaketi: 4 kişi öldü
Sonraki Haber
Altay'da kaleci Eren güven verdi
Altınordu'da dikkat çeken ayrılık
Altınordu'da dikkat çeken ayrılık
0
Altınordu'da Recep üzüntüsü
Altınordu'da Recep üzüntüsü
0
Göztepe taraftarına kavuşuyor
Göztepe taraftarına kavuşuyor
0
İzmir BŞB turu zora soktu
İzmir BŞB turu zora soktu
0
Pınar Karşıyaka depremzedeler için parkede
Pınar Karşıyaka depremzedeler için parkede
0
Göztepe'den Kerim Alıcı hamlesi
Göztepe'den Kerim Alıcı hamlesi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.