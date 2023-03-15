Altay'da kaleci Eren güven verdi

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın son 2 haftada kalesini koruyan Eren Karataş, sergilediği performansla güven verdi.

Özellikle siyah-beyazlı ekibin son olarak deplasmanda 1-0 kazandığı Eyüpspor maçında yaptığı kurtarışlarla alkış toplayan genç file bekçisi, kaleci Ozan'ın sakat olduğu dönemde bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi.

İzmir ekibinde bu haftaki Çaykur Rizespor deplasmanında da kaleyi Eren'in koruması bekleniyor. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın ağabeyi olan Eren, kardeşi gibi altyapısından yetiştiği Altay'da parlayıp Süper Lig'de forma giymeyi hedefliyor. Altay'da tedavisi süren kaleci Ozan dışında eksik yok.