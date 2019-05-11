Altay'da Mesut Can profesyonel oldu

Spor Toto 1.Lig’de play-off yarışını kıl payı kaçıran Altay’da öne çıkan genç isimlerden Mesut Can Tunalı profesyonel oldu.

Pazar günü Osmanlıspor deplasmanına çıkacak Altay’da, sezon başından bu yana A Takım ile antrenmanlara çıkan 2001 doğumlu Mesut Can Tunalı profesyonel futbol yaşamına merhaba dedi. Merkez orta sahada görev alan Mesut Can, 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Mesut Can’ın özellikle devre arası kampındaki hazırlık maçlarında sergilediği performansla öne çıktığını ve profesyonel takım antrenmanlarında yer aldığını söyleyen Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın; ‘‘Mesut Can, oyun zekası ve hırsıyla dikkat çeken bir oyuncu. Orta sahadaki hakimiyetinin yanında savunma ve hücuma da katkı koyabilen, modern futbolun gerekliliklerine uygun bir futbolcu. Altay’ın altyapısından çıkacak onlarca yetenek var ancak bu oyuncularımızdan en iyi şekilde faydalanmak için doğru zamanda hareket etmek gerek. Bu bilinçle altyapımız ile eşgüdümlü çalışıyoruz. İmza, Mesut Can kardeşim ve Altayımız’a hayırlı olsun.’’ şeklinde konuştu.

Cumartesi günü havayoluyla Ankara’ya hareket edecek Altay’da genç Mesut Can’ın 18 kişilik kadroya alınması bekleniyor.