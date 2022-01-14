O FOTOĞRAFA AÇIKLAMA GELDİ
O FOTOĞRAFA AÇIKLAMA GELDİ
0
BATTANİYE AHTAPOTU GÖRÜNTÜLENDİ
BATTANİYE AHTAPOTU GÖRÜNTÜLENDİ
0
BAŞBAKAN'IN DANSI GÜNDEM OLDU
BAŞBAKAN'IN DANSI GÜNDEM OLDU
0
ÖNLEM ALINMAZSA HASTANE YETMEYECEK
ÖNLEM ALINMAZSA HASTANE YETMEYECEK
0

Altay'da Mustafa Denizli şoku!

Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı

Altay'da Mustafa Denizli şoku!
14 Ocak 2022 Cuma 09:09

Mustafa Denizli'nin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz nisan ayında göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp, şehrime, yuvama döndüm. Yıl sonunda layık olduğumuz şekilde Süper Lig'e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi.  Ben "Karar sizin düşündüğünüzü açıklayın. Önemli olan kulübümüzün iyi olmasıdır gerisi teferruattır" dedim. 1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi.

Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil. Artık bir açıklama yapma zorunluluğu doğdu.

Bu belirsizliklerden camiamızın zarar göreceğini ve uzatmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum.

Bu benim için inanılmaz zor ama gerekli bir açıklama. Futbolculuğumda Altay'ın büyük Mustafası, teknik direktörlük kariyerimde Türkiye'nin Mustafa Hoca'sı olarak görüldüysem bunun sebebi yıllardır yürüdüğüm yolda saklıdır.

Bu yol sadece alkış ve başarıların yolu değil... Tökezlediğim oldu, planlarımı gerçekleştiremediğim de oldu...

O nedenle kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin.

Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum.

Bu dönemde beraber görev yaptığım sayım başkan ve yöneticilere, teknik ve idari kadroma, futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Özellikle sporculuk ve teknik direktörlük görevinde bulunduğum süreçte bana destek ve gurur veren büyük Altay’ın büyük taraftarlarına teşekkürlerim sonsuzdur.

Altaylı olmak için saha içinde olmaya gerek yok. Destek her yerde vardır. Tribünde, taraftarın yanında, camianın içinde..

İzmir’li şairin dediği gibi; “Ayrılık da sevdaya dahildir”…saygılarımla"


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #mustafa denizli #spor
Önceki Haber
İzmir kömür ocağında iki işçi zehirlendi
Sonraki Haber
Memur ve memur emeklilerine kötü haber!
Göztepe'de Tannane şoku
Göztepe'de Tannane şoku
0
Bucaspor 1928 kaleci Murat'la imzaladı
Bucaspor 1928 kaleci Murat'la imzaladı
0
Altay'da Kappel bilmecesi
Altay'da Kappel bilmecesi
0
Altay'da golcüler sustu
Altay'da golcüler sustu
0
Galatasaray Fatih Terim'le yollarını ayırdı
Galatasaray Fatih Terim'le yollarını ayırdı
0
Göztepe'den müthiş başlangıç
Göztepe'den müthiş başlangıç
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.