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Altay'da olaylı kongre! Bir kişi bıçaklandı

Altay'da olaylı kongre! Bir kişi bıçaklandı
29 Nisan 2022 Cuma 07:32

Altay'ın seçimli olağanüstü genel kurulu sonrasında bir grup taraftar, görevi bırakan başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun kuzenini bıçakla yaraladı.

Altay Spor Kulübü’nün eski üyelerinden Çağdaş Özuş'un arabasına bineceği sırada önünü kesen bir grup taraftar, 32 yaşındaki Özuş'u bacağından bıçakladı. Güvenlik görevlileri duruma hemen müdahale ederek taraftar grubunu dağıttı.

Özuş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek Tepecik Araştırma Hastanesi'nde tedavi adına alındı.

Öte yandan olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Altay'da olaylı kongre
 

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmeye çok yaklaşan Altay'ın Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifası sonrası düzenlenen olağanüstü genel kurulu olaylı başladı. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konferans Salonu'nda organize edilen kongrede denetleme kurulu kulübün toplam borcunun 371 milyon TL olduğunu açıklarken, yönetimin ibra edilip edilmemesi konusunda tartışan taraftarların arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü.

Genel kurul için Almanya'dan geldiğini belirten genç bir kulüp üyesi, söz aldığı kürsüde Özgür Ekmekçioğlu'nun yapılan transferlerle kulübü zarara uğrattığını ve mevcut yönetimin ibra edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu konuşma üzerine Ekmekçioğlu'nu savunan bazı üyeler tepki gösterirken, sözlü atışma sonrası gerginlik kavgaya dönüştü.

Genel kurulda taraflar arasında dakikalarca arbede yaşanırken, eski başkan ve yöneticiler araya girmeye çalıştı. Olay, polisin müdahalesiyle güçlükle yatıştı. Yaşanan olay sonrası kongre divanı genel kurula 15 dakika ara verirken, ara dönüşünde Özgür Ekmekçioğlu, kendisine tepki gösteren bir üyeye küfürlü şekilde bağırarak yanıt verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #altay seçim #altay bıçaklama #izmir #altay taraftar
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