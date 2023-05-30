Altay'da Ozan'ın şanssız sezonu

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen kaleci Ozan Evrim Özen, 2022-23 sezonunu büyük şanssızlıklarla kapattı.

Siyah-beyazlı kulüpteki 3'üncü sezonunda ilk kez birinci kaleci konumuna gelen tecrübeli file bekçisi, sezonun ilk şokunu olaylı Göztepe derbisinde yaşadı. Ligde 15'inci haftada 27 Kasım 2022'deki derbide tribünlerde yaşanan büyük olaylar nedeniyle 19'uncu dakikada oyunun durduğu sırada sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, kaleci Ozan'ın başına korner direği ile vurmuş, kafasına 4 dikiş atılan Ozan, geceyi hastanede geçirmişti.

Bu üzücü olayın ardından 1 maç kaçırıp futbola dönen tecrübeli eldiven, yaşananları unutmak için kendisine saldıran taraftardan şikayetçi olmadı. Kaleci Ozan Evrim tam olaylı derbinin psikolojisinden kurtulmak isterken, bu kez sakatlık kabusu yaşadı. Son maçına 3 Şubat'ta iç sahada oynanan Adanaspor karşısında çıkan 30 yaşındaki kaleci, dizindeki ağrılarının artmasıyla formaya hasret kaldı. Dizinde menisküs yırtığı tespit edilerek bıçak altına yatan kaleci Ozan Evrim, son 13 karşılaşmada görev yapamadı. Kaleci Ozan'ın yeni sezonda iyileşip eldivenleri yeniden giymesi bekleniyor.