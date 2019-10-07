Altay'da Paixao geri döndü

TFF 1'inci Lig'de geçen sezonun gol kralı Altaylı Marco Paixao, suskun başladığı yeni sezonda son 2 haftada attığı gollerle eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Altay'da Paixao geri döndü
07 Ekim 2019 Pazartesi 14:04

2018-19'da rakip fileleri 29 kez sarsarak taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını toplayan Portekizli santrfor, bu yıl ilk 5 maçta gol atamayınca eleştirilmeye başladı. Ligin 6'ncı haftasındaki 3-3 sona eren Adanaspor deplasmanında biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle suskunluğunu bozan Paixao, son olarak 2-1 galibiyetle sonuçlanan Bursaspor maçında perdeyi açan isim oldu. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ısrarla ilk 11'de görevlendirdiği golcü oyuncu attığı 3 golle skora katkı sağlayarak hocasının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı.


 


 


Kaynak: DHA
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