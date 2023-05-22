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Altay'da Paixao tarih yazdı

Spor Toto 1'inci Lig'de son maçında evinde Tuzlaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu 40 puanla 12'nci sırada bitiren Altay'da usta golcü Marco Paixao, 4'üncü kez ligde gol kralı olarak bir ilki başardı

Altay'da Paixao tarih yazdı
22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:53

Tuzlaspor filelerini 2 kez sarsarak toplam gol sayısını 21'e çıkaran 38 yaşındaki Portekizli futbolcu, 1'inci Lig tarihinde 3'er kez gol kralı olan eski futbolcular Mustafa Kocabey ve Ümit İnal'ı geride bıraktı. Marco Paixao, sergilediği performansla futbolseverlerden tam not aldı.
Altay'a transfer olduğu 2018-19 sezonunda 29 kez rakip fileleri sarsarak rekor kıran Paixao, 2019-20 sezonunda 22 kez ağları havalandırdı. Altay'ın Play-Off'tan Süper Lig'e yükseldiği 2020-21 sezonunda yine 22 gol atan yıldız futbolcu üst üste 3 kez gol kralı olan ilk futbolcu oldu. Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan ve yalnızca 2 gol atan deneyimli santrfor kadro dışı kalıp ayrıldığı Altay'a başka takıma imza atmadan geri döndü. 1'inci Lig'de oynadığı 4 sezonda da krallık tacını takan Paixao, bu sezon Altay'ın ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
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