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Altay'da Rodriguez rüzgarı

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'da Şilili sol kanat Martin Rodriguez, son olarak iç sahada 3-2 galibiyetle sonuçlanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sergilediği performasla tam not aldı

Altay'da Rodriguez rüzgarı
02 Mart 2022 Çarşamba 15:35

Siyah-beyazlı formayla ilk ve tek golünü sezonun 2'nci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kaydeden 27 yaşındaki futbolcu yaşadığı sakatlığın ardından ilk haftalardaki form durumundan uzak kalmıştı. Uzun süredir futboluyla eleştirilen Şilili kanat forvet, Gaziantep FK karşısında ise gönülleri yeniden fethetti.

Maçın 10'uncu dakikasında soldan kazanılan kornerde ceza sahasına yaptığı ortayla Thaciano'nun siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçirmesinde pay sahibi olan Martin Rodriguez, skor 1-1'e geldikten sonra 22'nci dakikada tekrar sahneye çıktı. Yine sol kanattan rakip savunmayı zorlayan Şilili futbolcunun ortasında rakip oyuncu Doğan ters bir vuruş yaparak topu kendi filelerine yolladı. Müsabakanın 80'inci dakikasında yerini genç Kazımcan'a bırakan Rodriguez, taraftarların alkışları eşliğinde sahadan ayrılarak görevini başarıyla tamamladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
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