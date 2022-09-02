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Altay'da Sefa'dan iyi haber

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona üst üste aldığı 3 mağlubiyetle başlayan Altay'da stoper Sefa Özdemir'in iyileşerek takıma katıldığı bildirildi. Ayak bileğindeki kist nedeniyle bir süredir takımdan ayrılan kalan 24 yaşındaki savunmacı, ilk 3 maçta forma giyemedi. Tedavi sonrası takıma dönen Sefa'nın şans verilmesi halinde pazar günü Adanaspor deplasmanında görev yapabileceği bildirildi

Altay'da Sefa'dan iyi haber
02 Eylül 2022 Cuma 12:25

Galatasaray altyapısından yetişen defans oyuncusu, 2020-2021 sezonunda Altay'a transfer olup hiç oynamadan Şanlıurfaspor'a kiralandı. Şanlıurfa ekibiyle 2'nci Lig'de 10 maça çıkan futbolcu, geçen sezonu kulüp bulamayınca boşta geçirdi. Sefa, transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı kulüp tarafından geçen sezonun sonlarına doğru tekrar yuvaya döndürüldü.

ADANASPOR'A KAYBETMİYOR

Ligde pazar günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek galibiyetle ve puanla tanışmayı hedefleyen Altay, rakibi ile oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Adana ekibine son olarak 15 Mayıs 2011'de deplasmanda 4-1 kaybeden İzmir temsilcisi, daha sonra karşılaştığı rakibini 4 kez yenerken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Altay bu periyota sırasıyla 2-2, 2-3, 3-3, 3-1, 1-4 ve 4-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.

Etiketler; #altay #sefa
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