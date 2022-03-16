SEREN SERENGİL HAKİM KARŞISINDA
SEREN SERENGİL HAKİM KARŞISINDA
0
CESUR ÇALIŞANIN CEZASI BELLİ OLDU
CESUR ÇALIŞANIN CEZASI BELLİ OLDU
0
GELECEKTEN GELİYORUM DEDİ VE...
GELECEKTEN GELİYORUM DEDİ VE...
0
SERİ KATİL YAKALANDI
SERİ KATİL YAKALANDI
0

Altay'da Serge Aka kayıplarda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da sezon başında Mısır temsilcisi El Gouna'dan transfer edilen Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka formaya hasret kaldı

Altay'da Serge Aka kayıplarda
16 Mart 2022 Çarşamba 15:36

Son maçına 25 Aralık'ta Kasımpaşa deplasmanında çıkan 27 yaşındaki futbolcu dizinden yaşadığı sakatlığın ardından bir daha forma yüzü göremedi. Altı hafta süren tedavisinin ardından iyileşip 1 ay önce takımla antrenmanlara başlayan Aka'nın ağrılarının nüksetmesi nedeniyle 1 haftadır fizyoterapist eşliğinde çalıştığı bildirildi.

İkinci yarıda oynanan 10 karşılaşmada görev yapamayan Serge Aka'nın yönetim tarafından gözden çıkarıldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı, yüksek maliyeti de olan deneyimli oyuncu ile sezon sonunda karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planladığı ifade edildi. Serge Aka, Altay formasıyla ligde 7 maçta 314 dakikada şans bulup, 1 asist yaptı. Altay'da takımdan ayrı çalışan forvet Deniz Kadah ve stoper Eric Björkander'in durumları ise belirsizliğini koruyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #serge aka
Önceki Haber
Manisa'da kaza: 1 kişi öldü
Sonraki Haber
Göztepe'yi zorlu takvim bekliyor
Göztepe'yi zorlu takvim bekliyor
Göztepe'yi zorlu takvim bekliyor
0
Karşıyaka'da Fatih dönüyor
Karşıyaka'da Fatih dönüyor
0
Bucaspor 1928'e taze kan
Bucaspor 1928'e taze kan
0
Göztepe Trabzon'dan mutlu dönüyor
Göztepe Trabzon'dan mutlu dönüyor
0
Bucaspor 1928 lideri yenip yerini sağlama aldı
Bucaspor 1928 lideri yenip yerini sağlama aldı
0
İzmir'e milli maç müjdesi!
İzmir'e milli maç müjdesi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.