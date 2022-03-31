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Altay'da Sinan Kaloğlu bu kez gülmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da bitime 8 hafta kala, kurtarıcı olarak teknik direktörlük görevine getirilen Sinan Kaloğlu, futbolculuk döneminde 2002-2003 sezonunda aynı ligde küme düşme acısı yaşadığı siyah-beyazlı kulüpte bu kez sezonu mutlu bitirmek istiyor

Altay'da Sinan Kaloğlu bu kez gülmek istiyor
31 Mart 2022 Perşembe 13:28

İzmir temsilcisinde ilk kez forma giydiği 2001-2002'de 17 gol atarak 1'inci Lig'deki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ancak bir sonraki sezon Süper Lig'de 11 gol atmasına rağmen takımının lige mendil sallamasına engel olamayan Sinan Kaloğlu, aynı acıyı 19 yıl sonra tekrar yaşamamak için kolları sıvadı.

Altay'ın Süper Lig'den son kez küme düştüğü 2002-2003 sezonunun son 2 haftasındaki Kocaelispor ve İstanbulspor (D) maçlarında apandisit ameliyatı olması nedeniyle görev alamayan Sinan Kaloğlu, sezon sonunda İzmir temsilcisinden ayrılarak Beşiktaş'a transfer olmuş, daha sonra Avrupa'da futbol oynama deneyimi yaşamış ve A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Altay'a olan borcunu ödemek için siyah-beyazlı kulübe döndüğünü dile getiren 40 yaşındaki teknik adamın antrenmanlarda oyuncularıyla özel olarak ilgilendiği belirtildi. Birebir konuşmalar yaparak öğrencilerini motive eden teknik patron Kaloğlu, bu hafta Antalyaspor karşısında kariyerinin ilk sınavından 3 puanla ayrılmak istiyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #spor
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