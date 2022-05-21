HEPSİ ŞAMPİYON!
HEPSİ ŞAMPİYON!
0
GÖRME ENGELİ ENGEL OLMADI!
GÖRME ENGELİ ENGEL OLMADI!
0
GÖZALTI MORLUĞUNUN NEDENİ...
GÖZALTI MORLUĞUNUN NEDENİ...
0
YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER
YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER
0

Altay'da yeni yönetime tam destek

Spor Toto Süper Lig'de tutunamayan Altay'ın dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda kulüp sahipsiz kalmasın diye göreve gelen yeni yönetim taraftarlardan tam destek aldı

Altay'da yeni yönetime tam destek
21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:25

Genel kurul üyesi olmalarının yanı sıra Altay taraftarı olarak bilinen Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetime sosyal medya üzerinden büyük destek verildi. Altay taraftarları, "Helal olsun sizlere, kulübü sahipsiz bırakmadınız. Sevdamızı kayyuma bırakmayan adam gibi adamlar. Gerçek taraftar kulübe sahip çıkmıştır. Onlara destek olmak boynumuzun borcudur. Kravatlılar gider, atkılılar kalır. Hepiniz birer kahramansınız. Altay Altaylılarındır" mesajları paylaştı.

Camianın önde gelen isimlerinin zorlu süreçte görev almamasına da tepki gösteren Altay taraftarları, "Camia büyükleri nerede? Toplanıp bir yönetim kuramadılar. Elini taşın altına sokmayanlar utansın. Hepimiz anlamış olduk ki kulübümüzde büyükler diye birileri yok. Gerçek Altaylılar taşın altına ellerini değil kafalarını koydular. Altay, Altaylılarla küllerinden doğacak. Kimsenin sorumluluk almak istemediği bu dönemde cesaret sergileyen Altaylılara başarılar diliyoruz. Yandı kurtuluş meşalesi. Elbet bir gün güneş yeniden doğacak, yıldızımız yeniden parlayacak. Bu camia sizi unutmaz, sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #spor
Önceki Haber
İzmir Orman Müdürlüğü, 8 helikopter 4 uçakla orman yangınlara müdahale için hazır!
Sonraki Haber
Erkek spor dediler, o 18 ayda dünya şampiyonu oldu!
Erkek spor dediler, o 18 ayda dünya şampiyonu oldu!
Erkek spor dediler, o 18 ayda dünya şampiyonu oldu!
0
Harikasınız kızlar! Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın madalya!
Harikasınız kızlar! Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın madalya!
0
Altınordu'da Eroğlu veda etti!
Altınordu'da Eroğlu veda etti!
0
Mustafa Denizli bu kez başkan koltuğuna oturacak
Mustafa Denizli bu kez başkan koltuğuna oturacak
0
Göztepe'de buruk veda!
Göztepe'de buruk veda!
0
Altınordu'da büyük sevinç!
Altınordu'da büyük sevinç!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.