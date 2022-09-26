RUSYA'DA OKULA SALDIRI: 13 ÖLÜ!
RUSYA'DA OKULA SALDIRI: 13 ÖLÜ!
0
SOKAK KÖPEĞİNİ ÖLDÜRDÜ!
SOKAK KÖPEĞİNİ ÖLDÜRDÜ!
0
MUTSUZLUĞUN NEDENİ...
MUTSUZLUĞUN NEDENİ...
0
İRAN'DA STARLINK'I DEVREYE SOKTU
İRAN'DA STARLINK'I DEVREYE SOKTU
0

Altay'da Yusuf göze girdi

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde lider Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altay'da genç sol kanat oyuncusu Yusuf Tekin, son haftalardaki performansıyla formayı kaptı

Altay'da Yusuf göze girdi
26 Eylül 2022 Pazartesi 15:16

İlk 3 karşılaşmada yedek soyunan 20 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta ilk 11'de yer aldı. Futbola başladığı Manisaspor'da profesyonel olan Yusuf, 2020-21 sezonunun devre arasında 4 yıllığına transfer edilip, geçen sezon Bergama Belediyespor'a kiralandı.

Altay'ın kaybettiği Yılport Samsunspor ve Pendikspor müsabakalarında oyuna sonradan giren Yusuf, Ankara Keçiörengücü önünde süre bulamadı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu tarafından Adanaspor, Bodrumspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 11'de oynatılan genç krampon, normalde sol bek olmasına rağmen sol kanatta görev yaptı. Süratiyle dikkat çeken Yusuf'un Eyüpspor randevusunda da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #spor
Önceki Haber
İzmir'de İtfaiye Haftası kutlamaları başladı
Sonraki Haber
Rusya'da dehşet! Okula silahlı saldırı 13 kişi öldü!
Göztepe'de yeni teknik direktör netleşti
Göztepe'de yeni teknik direktör netleşti
0
Karşıyaka 1 puana razı oldu!
Karşıyaka 1 puana razı oldu!
0
Göztepe'de yeni favori Mustafa Kaplan
Göztepe'de yeni favori Mustafa Kaplan
0
Altınordu'da Sami sevinci
Altınordu'da Sami sevinci
0
Göztepe'de Emir parladı
Göztepe'de Emir parladı
0
Plaj voleybolunda dünya İzmir'de buluştu
Plaj voleybolunda dünya İzmir'de buluştu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.