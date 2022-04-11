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Altay'dan açıklama: Son ana kadar savaşacağız

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Altay, bitime 6 maç kala kümede kalma umutlarını iyice tüketti

Altay'dan açıklama: Son ana kadar savaşacağız
11 Nisan 2022 Pazartesi 12:29

Üst üste 3'üncü yenilgisini alan Altay, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenen GZT Giresunspor'un 10 puan gerisine düştü. Süper Lig'e veda etmeye çok yaklaşan İzmir ekibinin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takımın başında çıktığı 2 maçtan da puan alamadı. Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor'a Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 2-1 yenilen Sinan Kaloğlu yönetimindeki siyah-beyazlılar, Adana'dan da boynu bükük döndü. 

Sinan Kaloğlu ise son ana kadar savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Adana Demirspor karşılaşmasını değerlendiren genç çalıştırıcı, "Rakibimizin maça hızlı başlayacağını biliyorduk. İlk çeyrekten sonra baskıyı kurduk. Gerçek oyunumuzu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. O sırada yüzde 100’lük gol pozisyonuna girdik. O an golü bulabilseydik daha farklı bir oyun bizi bekliyor olacaktı. Gole kadar tüm stratejimiz iyi gidiyordu. Öne geçebilirdik" dedi. 

Maçta Thiam'ın sakatlanmasının talihsizlik olduğunu yorumlayan Kaloğlu, "Şanssız bir şekilde Thiam’ın sakatlık yaşadığı. Futbolcumuzun oyun dışında olduğu an yediğimiz gol ve o moral bozukluğunun hemen ardından duran toptan yediğimiz ikinci gol kırılma anı oldu. 2-1'den sonra maçı tekrar çevirebilirdik ama haksız şekilde verilen penaltıda tekrar kırıldık. Kart cezalısı oyuncularımız Thaciano ve Rayan ile hafif sakatlığı bulunan Pinares’in eksikliğini yer yer hissettik. Pes etmeyeceğiz. Son ana kadar savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #spor #maç
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