Altay'dan Anneler Günü için duygusal klip

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da futbolcuların Anneler Günü nedeniyle annelerine küçük sürprizler yaptığı duygusal video alkış topladı.

Altay'dan Anneler Günü için duygusal klip
10 Mayıs 2020 Pazar 13:45

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan klipte takım kaptanı Özgür Özkaya'nın yanı sıra altyapıdan yetişen genç stoper Cenk Özkacar ve kardeş futbolcular Kazımcan-Eren Karataş yer aldı. Mayıs ayının özel olduğunun anlatıldığı görüntülerde Anneler Günü'nün annelere gösterilecek sevgi için bir fırsat olduğuna dikkat çekildi.

Görüntülü arama yaptığı İstanbul’da yaşayan annesinin, "İnşallah şampiyon olacaksınız" demesi üzerine konuşan Kaptan Özgür, "Annecim şu an fiziksel olarak yanında olamasam da seninle kahve içelim istedim. Hiç merak etme sen şampiyonluk için çabalıyoruz. Kutlamalarda beraberiz" dedi. Hayatında ilk kez kek yapan Cenk, bu sürprizle annesinin yüzünü güldürürken, Karataş kardeşler de annelerine kahvaltı hazırlayarak minik bir sürpriz yaptılar.

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