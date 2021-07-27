İZMİR'DE DEPREM!
İZMİR'DE DEPREM!
0
BU FOTOĞRAF KRİZ YARATTI!
BU FOTOĞRAF KRİZ YARATTI!
0
210 GÜNDE 76 ŞEHİR GEZDİ
210 GÜNDE 76 ŞEHİR GEZDİ
0
ESKİ EŞE ŞOK SÖZLER!
ESKİ EŞE ŞOK SÖZLER!
0

Altay'dan Daouda Bamba atağı

Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Erzurum'da kampa giren Altay, aradığı forveti Norveç'te buldu. Siyah-beyazlılar, son olarak Norveç ekibi Brann'da forma giyen 26 yaşındaki santrfor Daouda Karamoko Bamba ile prensip anlaşmasına vardı

Altay'dan Daouda Bamba atağı
27 Temmuz 2021 Salı 15:32

Bonservisi elinde olan Bamba İzmir'e gelirken, yönetimin maddi konularda anlaşma sağlaması halinde golcü oyuncunun sağlık kontrolünden geçip kampa katılacağı öğrenildi. Norveç'te Kongsvinger ve Kristiansund takımlarında görev alan Daouda Bamba, bu yıl Brann formasıyla 14 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Dış transferde Ceyhun Gülselam, İsveçli stoper Eric Björkander ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano ile sözleşme imzalayan Altay, prensip anlaşmasına vardığı Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez, forvet arkası Cesar Pinares, İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson, Fildişi Sahilli ön libero Serge Arnaud Aka, gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç gibi oyunculara önümüzdeki günlerde imza attıracak.

Altay'ın listesinde yer alan Yunan sağ kanat Chatzigiovanis ve Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın durumları netlik kazanmadı. Öte yandan İzmir ekibinde genç kaleci Eren Karataş ile stoper Kuban Erzurum'a kampa götürülmedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
Önceki Haber
Altınordulu Emre, Fortuna Sittard'la imzaladı
Sonraki Haber
16 yaşındaki Yağmur ölü bulunmuştu! Katilin kim olduğu ortaya çıktı!
Altınordulu Emre, Fortuna Sittard'la imzaladı
Altınordulu Emre, Fortuna Sittard'la imzaladı
0
Göztepe'de Pereira listede
Göztepe'de Pereira listede
0
İzmirli Burçak'a çifte kupa
İzmirli Burçak'a çifte kupa
0
Göztepe'den Tijanic'e rekor bonservis
Göztepe'den Tijanic'e rekor bonservis
0
Olimpiyatlardan ilk madalyalar geldi
Olimpiyatlardan ilk madalyalar geldi
0
Karşıyaka gaza basacak
Karşıyaka gaza basacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.