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Altay, deplasmanda Bandırmaspor'a mağlup oldu

Spor Toto 1’inci Lig’in 31’inci haftasında Altay, deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 yenildi.

Altay, deplasmanda Bandırmaspor'a mağlup oldu
09 Nisan 2023 Pazar 21:34

Spor Toto 1’inci Lig’in 31’inci haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 mağlup etti. 2’nci dakikada Mahmut'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Atabey, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0 45+4’üncü dakikada Deniz'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1 78’inci dakikada Sokou, ceza sahası içine girip, kaleci Eren ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla takımına 2’nci golü getirdi: 2-1 82’nci dakikada Sefa Özdemir ceza sahası içinde Levent Ayçiçek’i düşürünce Bandırmaspor  penaltı kazandı. Hakem Feridun Daldaş VAR’a gitti ve penaltı iptal edildi.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Feridun Daldaş, Suat Güz, Kadir Akıllı

BANDIRMASPOR: Ioannis Gkelios, Berkan Mahmut Keskin, Alpay Koldaş, Koutroubis, Arda Hilmi Şengül, Emre Kaplan, Mehmet Özcan, Kerim Avcı ( Dk. 74 Sponic), Levent Ayçiçek (Dk. 90+5 Caner Hüseyin Bağ), Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 Mulumba), Atabey Çiçek (Dk. 66 Soukou)

ALTAY: Eren Karataş, Salih Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Muhammad Naderi, Ceyhun Gülselam (Dk. 86 Enes Yetkin), Murat Berkan Demir (Dk. 72 Arda Gezer), Tolga Ünlü, Deniz Kadah, Eren Erdoğan, Paixao

GOLLER: Dk. 2 Atabey Çiçek, Dk. 78 Soukou (Bandırmaspor), Dk. 45+4 Deniz Kadah (Altay)

SARI KARTLAR: Mehmet Özcan, Mulumba (Bandırmaspor), Salih Sarıkaya (Altay)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 55 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 55 Koutroubis (Bandırmaspor)


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #bandırmaspor
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