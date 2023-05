Altay divanla buluştu

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona transfer yasağı ve büyük bilinmezlik içinde başlayıp, puan silmeden hükmen yenilgi ve aylarca seyircisiz oynamaya kadar birçok sıkıntıyla boğuştuğu sezonda bitime 2 hafta kala kümede kalmayı başaran Altay, tam kadro kulübün divan kuruluyla bir araya geldi

Altay Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker önderliğinde divan kurulu üyeleri, futbolcular, teknik ve idari kadro, yemek organizasyonunda buluştu. Bir otelde gerçekleşen moral ve dayanışma yemeğine ev sahipliği yapan Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, "Çok sıkıntılı ve zor bir sezondan geçtikten sonra biraz daha birlikteliğimizi hissettireceğimiz bir ortam olsun istedik. O yüzden bu akşam bizleri kırmayıp katılım sağladığınız için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Bu dönem yapılan fedakarlığın özellikle futbolcu kardeşlerimiz olmak üzere, teknik ve idari kadro, personelimiz, gelen-giden emek veren kim varsa bu emeklerin bir karşılığının olmadığını düşünüyorum" diyen Çoker, "Bunu parayla, plaket ile ödememizin mümkün olmadığını biliyorum. Sadece bizi bir arada tutan manevi değerler var. Bu değerlere sahip çıkarak devam etmeliyiz. Hepimizin iyi olacağı günler gelecek. Bunun meyvelerinin kısa zamanda sonuç vereceği, genel kurula girildikten sonra ve genel kurul sürecinde herkesin, burada oturanların başta olmak üzere mutlu olacağını söylemek istiyorum. Her şey güzel ve iyi olacak. Bu iyiliğin ne boyutta olacağını hepimiz hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DÜNDAR: BU ARMA CEFA ÇEKENİ UNUTMAZ

Gecede yaptığı konuşmada Altay'ın çok büyük bir camia olduğunu belirten Başkan Ayhan Dündar, "Bizleri böyle bir organizasyon ile misafir eden Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Çoker ve divan kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim. Zaten sene başından beri divan kurulu büyüklerimiz, futbolcularımızın ve personellerimizin yapmış olduğu fedakarlığın farkındaydı. Biz zaten kendi aramızda bunu sürekli konuşuyorduk. Altay, çok büyük bir camia, bu armaya emek vereni, cefa çekeni, sahip çıkanı asla unutmaz ve hakkını her zaman teslim eder. Bu anlamda bu sene bizlerle beraber her türlü cefaya katlanan, tüm personelimize, futbolcularımıza, teknik ve idari kadromuza tek tek her birine çok teşekkür ediyorum. Kulübümüzün gerçekten önümüzdeki yıllarda çok daha vizyoner bir kimliğe bürünmesinin önünü sizler açtınız, bu anlamda sizlere tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Altay Spor Kulübü, Altaylıların elinde hem kurumsal kimliği hem vizyonu ile burada cefasını çekmiş her insanın sonraki süreçlerde sefasını süreceği ortamı sağlayacaktır" dedi.

KAPTAN İBRAHİM ÖZTÜRK: MARCO'YU KRAL YAPACAĞIZ

Altay'da 42 yaşına merdiven dayamasına rağmen futbolu bırakmayıp bu sezon takımın ligde kalmasına büyük katkı yapan kaptan İbrahim Öztürk, son maçlarında Marco Paixao'yu gol kralı yapmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Liglerin en tecrübeli ismi olan İbrahim, "Bizleri onurlandırmak adına düzenledikleri bu yemek için divan başkanımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Burada hep birlikte olmak sevindirici. Büyük Altay camiasını böyle hep beraber görmek bizim için çok önemli. Biz kendi aramızda büyük bir aileyiz. Ben toplamda 2 yılı eski, 6 yılı yeni 8 yıldır buradayım. Daha önce yaşanan sıkıntıları bildiğim için bu sene hepimizin, herkesin fedakarlık yapması gerekiyordu" diye konuştu.

Takımın tecrübeli oyuncuları olarak sezon başından beri sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Öztürk, "Sezon başı başkanımızla çokça telefon görüşmesi yaptık. Futbolcu arkadaşlarım sağ olsun bizi üzmediler. Özgür, Ceyhun, Zeki, Tolga, Marco Paixao, Deniz kısacası hepimiz sürekli irtibat halindeydik abiler olarak ve buraya bir vefamız vardı. Uzun uzun konuşmalar yaptık ve hep beraber burada kalarak bu camiayı ayakta tutmaya yardımcı olma karar aldık. Bunu hep beraber istedik ve yaptık. Biz bu sene sahada gerekeni yaptık, hepimizin vicdanı rahat. Bir maçımız kaldı, onda da Marco'yu gol kralı yapmak için mücadelemizi takım olarak sahaya yansıtacağız, inşallah onu da başaracağız. Büyük Altay camiası her zaman ayakta kalacaktır, buna tüm kalbimizle inanıyoruz" şeklinde konuştu.