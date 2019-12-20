Altay Erzurum'a kilitlendi

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenip 6 maç aradan sonra kazanan Altay, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etse de moral bozmadı.

Altay Erzurum'a kilitlendi
20 Aralık 2019 Cuma 13:54

İzmir'de 2-1 mağlup olduğu Trabzonspor'a Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde de 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kilitlendi. Trabzon'da yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Ali Tandoğan, "Elbette takımımız her maçı kazanmak için oynar ama Trabzonspor sınavının çok fazla önemi yoktu" diye konuştu. Karşılaşmada performansını görmek istediği oyunculara yer verdiğini anlatan Ali Tandoğan, "Maça çok fazla değer verseydik bambaşka bir kadroyla mücadele ederdik. Bu tür maçlarda kimi oynatırım kiyi yedeğe alırım onu görmeye çalışıyorum. Bizim için kesinlikle lig önemli. Tüm konsantrasyonumuzu Erzurumspor maçına verdik. Zor bir deplasmana çıkacağız. Ancak orada kazanıp evimize döneceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı. Altay'da sakatlıkları yüzünden 2 haftadır takımdan uzak kalan Kappel ve Tavares'in Trabzonspor maçında sergilediği performans da teknik heyeti memnun etti.


 


Kaynak: DHA
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