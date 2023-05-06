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Altay evinde Denizlispor'a karşı

SPOR Toto 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala 2 maçı kalan ve kümede kalma tehlikesi yaşayan Altay yarın evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelecek

Altay evinde Denizlispor'a karşı
06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:35

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Karşılaşmanın biletleri maraton tribünü 20, numaralı 80, VIP 500 TL'den satışa sunuldu.

Ligde son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen 34 puanlı İzmir temsilcisi düşme hattının 3 puan üstünde 13'üncü sırada yer alıyor. Son 11 maçında 10 yenilgi, 1 beraberlik alıp lige mendil sallayan 17 puanlı son sıradaki Denizlispor genç oyuncularıyla prestij mücadelesi veriyor. Altay yarın galip gelir, Gençlerbirliği ise Bursa'da Erzurumspor'a yenilirse siyah-beyazlılar kümede kalmayı garantileyecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #denizlispor
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