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Altay - Galatasaray: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Altay - Galatasaray: 0-1
25 Nisan 2022 Pazartesi 10:55

Maçın tek golünü 8'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla dış sahadaki 3 maçlık yenilgi serisini sona erdiren Galatasaray 47 puana ulaşırken, 30 puanda kalan düşme hattındaki Altay, son 4 haftaya en yakın rakibi Giresunspor'un 10 puan gerisinde girdi.

8'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Berkan'ın ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Kerem, soldan ceza sahasına girip Tolga'dan sıyrılarak dar açıdan sert vurdu, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

11'inci dakikada konuk ekibin orta alana yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Pulgar ceza sahasına doldurdu. Arka direğe hareketlenen Nelsson'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu ayağıyla son anda çıkardı.

20'nci dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Thiam'ın hatalı pasında orta sahada topla buluşan Kerem rakip ceza sahasına kadar ilerleyip sağındaki Gomis'i gördü. Gomis'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi. Aynı dakikada Pulgar'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Marcao kafayı vurdu, Lis müthiş bir kurtarışla bir kez daha golü önledi.

37'nci dakikada Altay savunmasını dengesiz yakalayan Gomis ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vurmakta gecikince, son anda araya giren Thiam mutlak golü önledi.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada Altay'ın soldan kazandığı kornerde Rodriguez'in ortasında ön direkte Thiam kafayı vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.

64'üncü dakikada sol çaprazdan Rodriguez'in şutunda top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

67'nci dakikada Alpaslan'dan sıyrılıp soldan ceza sahasına giren Poko altıpasa kesti, savunmada van Aanholt son anda araya girerek mutlak golü önledi.

84'üncü dakikada Poko'nun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Kappel yerden vurdu, Muslera yakın direğe giden topa uzanarak sahip oldu.

90+4'üncü dakikada sağdan Pinares ortaladı, İbrahim'in kafayla aşırdığı topa arka direkte bomboş pozisyonda Poko kafayı vurdu, Muslera mutlak golü önledi.

Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Samet Çiçek (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

ALTAY: Lis (xx) - Tolga (x) (Dk. 86 İbrahim), Björkander (xx), Thiam (xx), Kazımcan (xx) (Dk. 86 Cebrail), Ceyhun (x) (Dk. 75 Pinares x), Thaciano (xx), Poko (xx), Zeki (x) (Dk. 66 Eren x), Rodriguez (xx), Rayan (x) (Dk. 66 Kappel  xx)

GALATASARAY: Muslera (xxx) - Elabdellaoui (xx), Nelsson (xxx), Marcao (xx) (Dk. 55 Alpaslan xx), van Aanholt (xxx), Pulgar (xxx), Berkan (xx) (Dk. 82 Ömer xx), Emre (xx) (Dk. 82 Arda xx), Babel (x) (Dk. 66 Cicaldau xx), Kerem (xx), Gomis (x) (Dk. 66 Mohamed xx)

GOL: Dk. 8 Kerem (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Poko, Rodriguez, Pinares (Altay), Pulgar, Marcao, van Aanholt, Elabdellaoui (Galatasaray)


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #galatasaray #maç #maç sonucu
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