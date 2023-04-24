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Altay – Göztepe: 1-1

Altay – Göztepe: 1-1
24 Nisan 2023 Pazartesi 02:37

Spor Toto 1’inci Lig’de 34’üncü haftada oynanan İzmir derbisinde Altay ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz biten maçın 76’ncı dakikasında Altay, Paixao’nun penaltı golüyle öne geçti. Göztepe bu gole 90+3’üncü dakikada Atınç’la karşılık verdi: 1-1. Bu sonuçla Play-Off hattındaki Göztepe’nin 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılar 54 puana, siyah-beyazlılar ise 33 puana ulaştı. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu protokol tribününde takip etti.

4’üncü dakikada sağdan Salih’in kullandığı taç atışında ceza sahasında topla buluşan Paixao dar açıdan vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

6’ncı dakikada Ceyhun’un uzun pasında savunmadan seken topla soldan ceza sahasına giren Eren’in sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

15’inci dakikada Traore’nin kafa pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Kvasina vurdu, kaleci Eren gole izin vermedi.

45+1’inci dakikada Paixao’nun ara pasında sağdan ceza sahasına giren Deniz’in karşı karşıya vuruşunda kaleci Arda ayaklarıyla mutlak golü önledi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

74’üncü dakikada Altay penaltı kazandı. Ceyhun’un aşırtma pasında soldan ceza sahasına giren Eren, kaleci Arda’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi.

76’ncı dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paixao, kaleciyi ters köşeye yatırarak Altay’ı öne geçirdi: 1-0. Portekizli futbolcu bu golle birlikte siyah-beyazlı formayla 100’üncü golünü kaydetmiş oldu.

90+1’inci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağdan Uğur Kaan’ın ortasında Atınç kafayı vurdu, top yan direkten döndü.

90+2’nci dakikada Altay kontratağında Ceyhun’un pasında müsait pozisyonda topla buluşan Tolga meşin yuvarlağı kalecinin üzerine gönderdi.

90+3’üncü dakikada Göztepe skora denge getirdi. Soldan İsmail’in kullandığı kornerde arka direkte Atınç kafayla topu uzak köşeden ağlara yolladı: 1-1.

Derbi 1-1 sona erdi.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Hasan Hüseyin Tetik

ALTAY: Eren Karataş – Salih, Kutay, Björkander (Dk. 81 İbrahim), Naderi (Dk. 81 Efe), Ceyhun, Arda, Tolga, Eren Erdoğan (Dk. 90+6 Mehmet), Deniz (Dk. 88 Onur), Paixao

GÖZTEPE: Arda – Tarık (Dk. 70 Uğur Kaan), Arslanagic, Atınç, Emir (Dk. 81 Yunus Emre), İsmail, Yalçın, Traore (Dk. 70 Ngalina), Palmer, Mamah (Dk. 88 Yasin), Kvasina

GOLLER: Dk. 76 (P) Paixao (Altay), Dk. 90+3 Atınç (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ceyhun, Onur, Efe (Altay), Kvasina, Atınç, Uğur Kaan (Göztepe)


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #göztepe #izmir
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