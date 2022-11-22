Altay gözünü yukarılara çevirdi

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde düşme hattında yer alan Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Altay, yakaladığı seri ile alt sıralardan hızla uzaklaşıp gözünü Play-Off barajına çevirdi

Gençlerbirliği galibiyetiyle bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. Altay ayrıca son 4 maçta 3 galibiyet elde ederek taraftarını oldukça sevindirdi. Puanını 18'e çıkaran siyah-beyazlılar, pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe derbisine odaklandı.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu ise çok kıymetli bir galibiyet aldıklarını ifade etti. "Bizim için sıçrama maçı oynadık" diyen genç teknik adam, "Oyuncularım inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Tırnaklarımızla kazıya kazıya bir yerlere gelme mücadelesi veriyoruz. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yıllar önce burada şampiyonluk yaşadım. Burada Sinan Kaloğlu oldum. Bir sözüm de İzmir'e olacak. Çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacımız var" açıklamalarını yaptı.