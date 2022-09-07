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Altay'ın eski başkanı hayatını kaybetti

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın eski başkanlarından Mehmet Erdoğan, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Siyah-beyazlı kulüpte 2005-2007 yılları arasında iki dönem başkanlık görevini üstlenen Mehmet Erdoğan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Altay'ın eski başkanı hayatını kaybetti
07 Eylül 2022 Çarşamba 12:17

Hastalığının ağır dönemlerinde bile Altay'a olan sevgisi nedeniyle koltuk değnekleriyle kulübün kongrelerine katılıp oy vererek camianın gönlünde taht kuran Erdoğan, altyapıya ve amatör branşlara önem veren yöneticiliğiyle tanınıyordu. Merhumun cenazesi bugün Gültepe Osman Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #mehmet erdoğan #ölüm
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