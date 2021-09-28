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Altay'ın hedefi 4'te 4

Süper Lig'de 7 maçta topladığı 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Altay, 8'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK'yı da yenmesi halinde 35 sene sonra ligde üst üste 4 galibiyet almış olacak

Altay'ın hedefi 4'te 4
28 Eylül 2021 Salı 11:54

Son 3 karşılaşmada Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla dize getiren siyah-beyazlılar, 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de en son 1986-87 sezonunda 4'te 4 yaptı. İzmir ekibi 1986'da Süper Lig'de 10 ve 13'üncü haftalarda çıktığı 4 maçta art arda Antalyaspor'u 2-0, Eskişehirspor (D) ve Trabzonspor'u 1-0, Diyarbakırspor'u 2-1 (D) yenerek seri yakaladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli önderliğinde 5 galibiyet, 2 yenilgi alarak Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 35 yıl önce yakaladığı galibiyet serisini pazar günü tekrarlamanın planlarını yapıyor. Attığı 14 golle ligin en skorer 4 takımından biri olan Altay, Gaziantep'te çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Ön libero Thiam'ın kırmızı kart cezasının sona erdiği, forvet Rayan'ın iyileştiği Altay'da ön libero Poko, sol kanat Rodriguez ve genç Eren takımdan ayrı bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
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