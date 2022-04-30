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Altay'ın Süper Lig'de kalması mucizelere bağlı

Süper Lig'de Giresunspor, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek ligde kaldı. Küme düşme hattının hemen üzerindeki Gaziantep FK, kalan üç maçında bir puan aldığı takdirde Süper Lig'de kalacak; Çaykur Rizespor ve Altay ise lige veda edecek

Altay'ın Süper Lig'de kalması mucizelere bağlı
30 Nisan 2022 Cumartesi 08:18

Giresunspor, Adana Demirspor galibiyetiyle birlikte kümede kalmayı başardı. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenildi ve matematiksel de olarak küme düşme ihtimali devam etti. Gaziantep FK 42 puanda kalırken; önümüzdeki üç haftada bir puan alırsa Süper Lig'de kalacak. Gaziantep FK, son üç haftada Kayserispor, Alanyaspor (Deplasman) ve Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Fk'nın tüm maçlarını kaybetmesi durumunda Çaykur Rizespor ve Altay'ın olası puan kayıplarında da bu iki takım da küme düşecek. 

Gaziantep FK son üç maçını kaybedip, Çaykur Rizespor ve Altay, son dört maçını kazanırsa son hafta kümede kalacak takımı üçlü averaj belirleyecek. Bu durumda da üçlü averajda daha çok puan toplayan Altay ligde kalacak.

Süper Lig'de daha önce Yeni Malatyaspor ile Göztepe veda etmişti. 

Etiketler; #altay #altay küme düştü mü #süper lig #göztepe #küme düşen takımlar
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