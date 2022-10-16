Altay puanı kurtardı 

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Altay, hanesine 1 puan daha yazdırarak teselli buldu

Sezona kümede kalma hedefiyle başlayan siyah-beyazlıların galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi. Çıktığı 9'uncu maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi alarak 7 puana ulaşan İzmir ekibi, düşme hattından kurtulamadı. Altay, 5 eksikle gittiği Manisa'dan 1 puanla dönerek dış sahada namağlup serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Zeki, Tolga, Özgür, Eren ve Deniz forma giyemezken, ilk 11'de Efe, Arda, Salih, Enes ve Yusuf olmak üzere 5 genç oyuncusuyla mücadele etti.

Eksikler nedeniyle maça genç bir kadroyla çıktıklarını belirten Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Oyuncularım karşılaşmayı son dakikaya kadar bırakmadığı için mutluyum. En azından 1 puanla dönüyoruz. Stratejimiz baskıydı. Bloklar arasını ve blok içini sıkı tutmaktı. Rakibin etkili oyuncuları vardı. Bireysel birkaç sıkıntı yaşadık ve pozisyon verdik. Golü de öyle yedik. İyi oyuncularımızın 4-5 tanesi yoktu. Onların yerine iyi oynayan gençler 16-17 yaşındaydı. Hepsinin alnından öpüyorum. Harika bir mücadele örneği gösterdi takım. Verdikleri mücadele ve 1 puandan dolayı takımımı kutluyorum" dedi.

Altay, önümüzdeki hafta Erzurumspor FK'yı konuk edecek.