DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
0
ÜNLÜ SUNUCUDAN ACI HABER
ÜNLÜ SUNUCUDAN ACI HABER
0
EMZİREN ANNELER DİKKAT!
EMZİREN ANNELER DİKKAT!
0
GÜLÜMSETEN DİYALOG
GÜLÜMSETEN DİYALOG
0

Altay şampiyonluğunu kutladı

TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altaylı futbolcular şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

Altay şampiyonluğunu kutladı
29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:42

TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altaylı futbolcular şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.Üstü açık otobüslerle gelecek sezon maçların oynanması planlanan Alsancak Stadı'na gelen Altaylı futbolcular ve teknik heyeti siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.Kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve teknik direktör Mustafa Denizli'nin de bulunduğu Altay kafilesi, daha sonra Kordonboyu'ndaki taraftarlarıyla Süper Lig coşkusunu paylaştı.Taraftarlar yaktıkları meşaleler ve marşlarla futbolculara destek verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #altay #izmir #altay şampiyonluk
Önceki Haber
Vaka sayısı 8 binin altına düştü
Sonraki Haber
Begüm Dünya Şampiyonu oldu!
Begüm Dünya Şampiyonu oldu!
Begüm Dünya Şampiyonu oldu!
0
Ege'de şampiyonlar geçidi
Ege'de şampiyonlar geçidi
0
Altay'da gözler Mustafa Denizli'de
Altay'da gözler Mustafa Denizli'de
0
Altınordu alkışı hak etti
Altınordu alkışı hak etti
0
Göztepe'de Ndiaye belirsizliği
Göztepe'de Ndiaye belirsizliği
0
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
Altay'a İzmir'de coşkulu karşılama
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.