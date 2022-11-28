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OLAYLI MAÇTA DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF
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Altay taraftarı 7 saat sonra stattan ayrıldı

28 Kasım 2022 Pazartesi 09:31

İzmir'de dün Göztepe-Altay derbisinde olaylar çıktı. Olayların daha da büyümemesi için Altay taraftarı gece 2'ye kadar statta tutuldu. Taraftarlar 7 saatin sonunda güvenlik önlemleri ile stattan çıkartıldı

İzmir'de saat 19.00'da başladıktan sonra 19'uncu dakikada çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen derbi maçını izlemeye gelen konuk Altay taraftarları 7 saat statta tutuldu. Kamera kayıtlarında Göztepe taraftarlarına işaret fişeği atan şüphelinin yanı sıra olayların tırmanmasında müdahil olduğu belirlenen kişilerin yakalanmasının ardından güvenlik gerekçesiyle statta tutulan ve passolig verilerine göre 690 Altay taraftarı için saat 02.00'de tahliye işlemi başlatıldı. Polis ekiplerinin stat çevresi ve güzergah boyunda aldığı önlemlerin ardından Altay taraftarları otobüslere bindirilerek, stattan çıkarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #göztepe #altay
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