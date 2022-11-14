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Altay tırmanışa geçti

Spor Toto 1'inci Lig'de derbide konuk olduğu Altınordu'yu 72 dakika 10 kişi oynamasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Altay, tırmanışa geçti

Altay tırmanışa geçti
14 Kasım 2022 Pazartesi 12:55

Son 5 maçında 3 beraberlik, 2 galibiyet alarak 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, son 10 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 13 maçta 15 puan ulaşan İzmir ekibi alt sıralardan uzaklaşıp gözünü Play-Off hattına çevirdi. Altay'ın ilk 7 ile arasındaki puan farkı 4'e düştü. Altay'ı derbide öne geçiren 41 yaşındaki kaptan İbrahim bu sezon 2'nci kez rakip fileleri sarstı. Penaltıda hata yapmayan 38 yaşındaki Paixao ise 8 gole ulaştı.

Siyah-beyazılarda sarı kart cezası nedeniyle Bandırmaspor maçında görev yapamayan Ceyhun, dün direkt kırmızı kart görerek Gençlerbirliği deplasmanı öncesi bir kez daha cezalı duruma düştü. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Maç öncesi ve sırasında 1 dakika bile galip gelememe kaygısı yaşamamıştım. Takımımız kendine yakışanı yapıp karakterini ortaya koymuştur. Herkes saygıyı sonuna kadar hakediyor. Galibiyeti Ceyhun'a armağan ediyorum" dedi.

Altay'da uzatmada oyuna giren forvet Deniz Kadah, sakatlığını atlatıp 8 ay sonra yeşil sahalara döndü.

KALOĞLU: GALİBİYETE SEVİNEMEDİK

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2-0'lık Altınordu galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Açıkçası İstiklal Caddesi'nde yaşanan olay nedeniyle galibiyete sevinmedik. Önemli bir 3 puan aldık. Takımımızın gösterdiği mücadele çok iyiydi. Rakibimize karşı 72 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Oyuncuların birbirine olan sarılmaları devam ettikçe bu yolda ilerleyeceğiz. Oyuncularım için ne desem az. Kazanmaya devam etmek istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #spor #maç
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