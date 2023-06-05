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Altay’da Ayhan Dündar güven tazeledi

Altay’da gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da mevcut Başkan Ayhan Dündar güven tazeledi

Altay’da Ayhan Dündar güven tazeledi
05 Haziran 2023 Pazartesi 23:51

Spor Toto 1'inci Lig’de kümede kalmayı başaran Altay’da gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da mevcut Başkan Ayhan Dündar güven tazeledi. İzmir Atatürk Stadyumu'nun içinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kongrede Başkan Dündar seçime tek aday olarak girdi. Geçen sezon Özgür Ekmekçioğlu’ndan görevi devralan Dündar seçimi 282 oyla tekrar başkan seçildi. Ayhan Dündar, “Büyük zorluklar çektiğimizi herkes biliyor, ama takımızı hak ettiği ligde tutmayı başardığımız için çok mutluyuz. Bu kadar imkansızlığa rağmen borçlarımızı çok normal şartlarda frenlediğimizi düşünüyorum. Bir şeyleri hep beraber başardığımızı düşünüyorum. Borçlar ve ligde kalma konusunda yardımcı olan herkese, tüm büyüklerime teşekkür ediyorum. Herkesin, o, bu, şu demeden gerçek anlamda birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi inancındayım. Altay camiası çok büyük bir camia. Gerçek anlamda kenetlenme olursa borçlarımız üstesinden gelinemeyecek rakamlar değil” dedi.

"ALTAY'IN KURTULUŞU ÖZ KAYNAĞINDADIR"

Altyapının önemine de vurgu yapan başkan Dündar, “Transfer tahtası açık olsaydı da gençlerimize güvenme ve onların gelişmesi noktasında önceliğimizi altyapıya verecektik. Altay’ın kurtuluşu öz kaynağındadır” dedi.

Ayhan Dündar, sözlerini şöyle tamamladı: “Altay camiasının her zaman insan kaynağına ihtiyacı vardır. Zorlu süreçte gerçek anlamda göreve geldikten hemen sonra içimde umut vardı.Sezona başlarken ‘Altay küme düşecek, taraftar yönetime el koydu’ diye söylentiler oldu. Ancak o değerleri taşımıyorsa o kulübün başında olmasının bir manası yok. Bu anlamda gerçek hissiyatım sahip çıkmak. Geçen sene yeterli derecede destek verilmemesinin temelinde bir şeyler yatabilir. Altay’ı en üst seviyeye çıkarmak anlamında insanların bize güvenmesini istiyorum. Her desteğin Altay’ın menfaatine olacağının garantisini veriyorum.”


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
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