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Altaylı Efe'ye dev kulüpler talip

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 17 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi

Altaylı Efe'ye dev kulüpler talip
16 Aralık 2022 Cuma 14:24

Genç stoperi son 2 haftada oynanan Boluspor ve Denizlispor (D) müsabakalarında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ve İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City takibe aldı. İki kulübün scout ekiplerinin de genç oyuncunun performansını beğendiği, Madrid temsilcisinin Altay'a resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Manchester ekibinin de önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Atletico Madrid'in teklifini düşük bulan ve rakamı artırmasını isteyen Altay yönetimi Efe'nin bonservis ücreti konusunda net bir rakam belirlemedi. Son olarak Kazımcan Karataş'ı 20 milyon TL bonservis ücretiyle Galatasaray'a satan siyah-beyazlılar, 18 yaşına 30 Kasım 2023'te girecek Efe'den de ciddi bir gelir bekliyor. Sol ayaklı genç defans oyuncusu Avrupa'dan bir kulüple anlaşsa bile FIFA kuralları gereği 18 yaşından önce Türkiye'den ayrılamayacak ve 1 yıl daha Altay forması giyecek. Efe Sarıkaya, dikkat çeken performansıyla davet edildiği U19 Milli Takımı'nda da görev yapıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #altay
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