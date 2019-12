Altaylı Eren'den babasına söz

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 18 yaşındaki yıldız adayı Eren Erdoğan, geçen hafta ani bir şekilde kaybettiği babasına büyük futbolcu olacağının sözünü verdi.

Kendisi gibi eski bir futbolcu olan babası Yusuf Erdoğan'ı kaybetmenin acısını yaşayan genç futbolcu, babasına duygusal bir mesajla veda etti. Siyah-beyazlılarda ağustos ayında profesyonel olup oyun stiliyle İbrahim Akın'a benzetilen, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Mardin BŞB Başakspor maçında jeneriklik bir gol atan Eren, sosyal medyada merhum babasına başarı sözü verirken, "Senin bu hayatta herkese iyiliğin dokunmuştur. Giderken bile iki kişiye can verip gittin. En büyük hayalin benim büyük bir futbolcu olmamdı. Allah şahidim olsun ki her maçıma senin için çıkıp, her golümü sana armağan edeceğim. Çok çalışarak, büyük bir futbolcu olup seni gururlandıracağım. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için gurur duyuyorum, babam! Aslan babam… Seni çok seviyorum, mekanın cennet olsun, rahat uyu" ifadelerini kullandı.