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Altaylı Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla 100 gole ulaştı

Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Altay'ın tek golünü kaydeden Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla resmi maçlardaki 100. golüne ulaştı

Altaylı Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla 100 gole ulaştı
24 Nisan 2023 Pazartesi 09:34

Altay'a 2018-2019 sezonunda transfer olan 38 yaşındaki Marco Paixao, 1. Lig'de üst üste 3 kez gol krallığı yaşadığı siyah-beyazlı formayla 100. golünü kaydetti.

Portekizli golcü 1. Lig'de 132 müsabakada 94, Süper Lig'de 23 karşılaşmada 2 ve Türkiye Kupası'nda da 6 maçta 4 gole imza attı. Bu sezon ligde 18 gole ulaşan Paixao, 17 gollü Sakaryasporlu Kabongo Kasongo ve 15 golü bulunan Douglas Tanque'ın önünde en skorer isim konumunda bulunuyor.

Göztepe beraberliğiyle 33 puana yükselen 13. durumdaki Altay, düşme hattındaki Gençlerbirliği ile puan farkını 5'e çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, Dyorex Boluspor (D) ve Altaş Denizlispor müsabakalarının ardından 37. haftayı bay geçecek ve sezonu İzmir'deki Tuzlaspor maçıyla tamamlayacak.

Teknik direktör Üzümcü, beraberliği değerlendirdi

Altay Teknik Direktörü Ayhan Tuna Üzümcü, yaptığı açıklamada, ligde kalma adına aldıkları 1 puanın çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

"Öne geçtiğimiz maçta Eric ve Naderi'nin birlikte sakatlanması oyun planımızı ve oyun dengelerini bir miktar bozdu." diyen Üzümcü, "90+5'e kadar oyunu tutmasını bildik. Bir anlık aksiyonda yediğimiz golle berabere kaldık. Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. Aldığımız 1 puan ile yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Marco Paixao #göl #futbol #altay
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