Altaylı Paixao zirvede tek

TFF 1'inci Lig'de son 2 sezonun gol kralı Altaylı Marco Paixao, bu sezon da gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korumanın sevincini yaşıyor

Son olarak siyah-beyazlı takımın deplasmanda 5-0 kazandığı Eskişehirspor maçında 2 gol atarak toplam 14 gole ulaşan Portekizli santrfor, en yakın rakiplerinin 4 gol önünde yer alıyor. Paixao'nun ardından Bursasporlu Ali Akman ile İstanbulsporlu Onur Ergün'ün 10'ar golü bulunurken, Ali'nin kadro dışı kalmasıyla Paixao'nun yarıştaki yeni rakibi Onur oldu.

Altay'ın 36 yaşındaki gol makinesi Marco Paixao, bu sezon Eskişehirspor (6), Bursaspor (2), Ankaraspor (2), Adana Demirspor, Altınordu, Adanaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor filelerini sarstı. Usta forvet ligde 2018-19'da 29 gol, geçen sezon ise 22 gol kaydetmişti. Bir kez de kupada gol atan Paixao, Altay formasıyla toplam 66 gole ulaştı. Kulüp tarihinin en golcü 4'üncü oyuncusu konumunda olan Paixao'nun önünde 70 golle Ayfer Elmastaşoğlu, 72 golle Reha Kapsal ve 146 golle Mustafa Denizli yer alıyor.