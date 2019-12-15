Altınordu: 0 - Bursaspor: 0

TFF 1. Lig 15. hafta maçında Altınordu ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.

Altınordu: 0 - Bursaspor: 0
15 Aralık 2019 Pazar 21:13

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Okan Derici (Dk. 82 Berkay Samancı), Burak İnce (Dk. 70 Muzaffer Kocaer), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Muhammed Mert, Kemal Rüzgar (Dk. 71 Yasin Ozan) Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Dk. 69 Recep Aydın), Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı (Dk. 89 Ali Akman), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Seleznov) Sarı kartlar: Dk. 53 Burak Altıparmak, Dk. 77 Emirhan Aydoğan, Dk. 77 Anıl Karaer, Dk. 85 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 77 Yasin Ozan (Altınordu) 

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Caner Ak, Oğuz Terzi, Oğuz Kağan Çalışır


Kaynak: AA
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