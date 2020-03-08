Altınordu: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 2

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, Altınordu'yu deplasmanda 2-1 yendi.

Altınordu: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 2
08 Mart 2020 Pazar 22:51

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 62 Ali Yaşar), Furkan Çil, Atakan Üner (Dk. 46 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu, Okan Derici, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Yasin Ozan)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Glumac, Tarık Tekdal, Alaaddin Okumuş, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Nouri, Timur Temeltaş (Dk. 89 Erdem Seçgin), Gimbert (Dk. 70 Mücahit Can Akçay), Akabueze, Gomis (Dk. 56 Mujan)

Goller: Dk. 22 Muhammed Gönülaçar, Dk. 58 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 90+2 Burak İnce (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 36 Muhammed Mert, Dk. 40 Sinan Osmanoğlu, Dk. 72 Metehan Mimaroğlu, Dk. 77 Ali Yaşar, Dk. 86 Okan Derici (Altınordu), Dk. 39 Timur Temeltaş, Dk. 43 Gökhan Süzen, Dk. 68 Glumac, Dk. 77 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)


Kaynak: AA
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