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Altınordu 4'te 4 peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 6 maçında galibiyet yüzü göremeyip, son 3 karşılaşmada Tuzlaspor (D), Samsunspor ve Denizlispor'u (D) yenerek çıkışa geçen Altınordu, yarın evinde düşme hattındaki Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek

Altınordu 4'te 4 peşinde
27 Ekim 2022 Perşembe 10:57

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 11'inci haftanın açılış maçını Onur Özütoprak yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları VIP tribün 200, numaralı 50, misafir 40, kadın ve çocuklar için 10 TL olarak belirlendi. Ligde 12 puanla 12'nci sırada yer alan Altınordu, 6 puanı bulunan 18'inci basamaktaki rakibini yenerek galibiyet serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren Şeref ve Hasan Hüseyin'in durumları belirsiz.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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